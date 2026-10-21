Congreso despacha ley que acelera expulsiones administrativas: PDI podrá ingresar a domicilios

Con 37 votos a favor y ninguno en contra, el Senado aprobó la iniciativa que busca destrabar y acelerar las expulsiones administrativas de ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular.

El Senado despachó a ley este martes el proyecto que busca destrabar y acelerar las expulsiones administrativas de ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular.

Esto, luego que la Cámara Alta aprobara el informe de la Comisión Mixta con 37 votos a favor, ninguno en contra y una abstención; antes, la Cámara de Diputados la visó con 128 votos a favor y 11 en contra.

Entre las principales modificaciones a la norma, la futura ley eleva el piso de la prohibición de ingreso al territorio nacional en determinados supuestos, pasando de los tres años a un mínimo de cinco años.

A su vez, incorpora la posibilidad de que la Policía de Investigaciones (PDI) ingrese a domicilios, previa autorización judicial, para detener a personas con órdenes de expulsión firmes y ejecutoriadas.





La iniciativa contempla también mecanismos para obtener información que facilite la notificación de los procedimientos de expulsión.

Sin embargo, esto considera restricciones destinadas a proteger a niños, niñas y adolescentes, además de excluir a establecimientos educacionales y de salud.

Ministro de Seguridad destacó aprobación de ley

A través de X, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, calificó esta aprobación como “un paso más para recuperar el orden y la seguridad en Chile“.

“El Congreso aprobó la ley que fortalece las expulsiones administrativas, entregando al Estado herramientas concretas para actuar con mayor rapidez y firmeza frente a quienes incumplen nuestras leyes”, declaró.

A lo anterior, agregó: “Chile es un país de puertas abiertas para quienes vienen a aportar, pero no para quienes ingresan ilegalmente, desafían nuestra autoridad o vulneran nuestras leyes“.