22/ 10/ 2026 22:21

Niños sin colegio: La realidad de quienes no obtuvieron cupo y fueron obligados a estudiar desde sus casas

Estamos en el último trimestre escolar del año y descubrimos que hay niños que nunca obtuvieron un cupo en el colegio y fueron condenados a estudiar en sus casas hasta que aparezca una solución. En el siguiente reportaje verá las historias de familias que hacen todo porque sus hijos no pierdan educación mientras el Estado les da la espalda. El reportaje es de Felipe Robledo y María Fernanda Gándara.