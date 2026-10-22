Kel Calderón ofrece millonaria recompensa tras muerte de 3 perros en su casa: acusó envenenamiento

La influencer contó que la noche del martes, su mascota y otros dos canes murieron en el campo familiar que tienen en Pelarco.

Kel Calderón compartió una grave situación que la afectó en las últimas horas, luego de que su perro fuera encontrado envenenado en la casa familiar de Pelarco, región del Maule.

Según relató la influencer en una historia que compartió en su cuenta de Instagram, las víctimas fueron Zeus, su propio perro, y otros dos canes pertenecientes al encargado del campo.

Los tres animales fueron encontrados muertos tras el presunto ataque se habría realizado la noche del martes.





“La noche del martes en nuestra casa de Pelarco envenenaron a Zeus, nuestro perrito , y a dos de los perros de nuestro encargado del campo. Amanecieron muertos”, lamentó

Kel Calderón ofrece recompensa para encontrar a culpables

Tras denunciar lo ocurrido en sus redes sociales, Kel Calderón hizo un llamado a su comunidad y a las personas que viven en el sector para que entreguen cualquier antecedente que permita esclarecer los hechos e identificar a quien o quienes estarían detrás de la muerte de los animales.

En esa línea, confirmó que se ofrecerá una recompensa a cambio de información que ayude a dar con los responsables.

“Si alguien del sector tiene alguna información que nos ayude a saber quién o quiénes fueron los responsables, hay una recompensa”, señaló.

“Hay 1.000.000 de pesos de recompensa para la persona que nos de la info para saber y probar quién fue”, agregó en otra publicación.