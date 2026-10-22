Investigan posible ajuste de cuentas: revelan nuevo antecedente de adolescente asesinado en Lo Barnechea

El joven recibió un impacto de bala en la zona toráxica y no se ha podido aclarar si se trató de uno o más atacantes. Al momento de su muerte mantenía una orden de detención vigente.

Nuevos antecedentes surgieron en la investigación por el homicidio de un adolescente de 17 años, quien murió tras recibir disparos durante la madrugada en el sector de Cerro 18, en la comuna de Lo Barnechea.

De acuerdo a la información recogida hasta ahora, el joven había participado en un partido de fútbol y posteriormente en una reunión con compañeros para celebrar.

Una vez finalizada la actividad, el menor se fue caminando hacia su casa, momento en que fue interceptado por uno o más sujetos que efectuaron disparos en su contra.





Según lo que informó la Fiscalía ECOH, el joven recibió a un impacto de bala en la zona toráxica y fue trasladado por familiares a un SAPU cercano.

Posteriormente fue derivado a una clínica de Lo Barnechea, donde se constató su fallecimiento.

Adolescente tenía causa por homicidio

Según confirmó la Policía de Investigaciones (PDI), el joven mantenía una orden de detención vigente en el marco de una causa en la que figuraba como imputado por homicidio frustrado.

Este antecedente abrió una nueva arista en las diligencias, por lo cual se está investigando la hipótesis de que el crimen esté relacionado con un eventual ajuste de cuentas.

A raíz de eso, se investiga si su situación judicial podría tener alguna relación con el ataque que terminó con su vida.