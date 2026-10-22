Tras nueva alza: revisa cuánto subió la bencina y dónde encontrar la más barata

Revisa a continuación cómo encontrar el combustible más barato en tu zona y es que los precios subirán en hasta $91 por litro a contar de hoy.

A contar de este jueves los conductores pagarán unos pesos más cuando vayan a cargar combustible y es que la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) confirmó un alza de hasta $91 pesos.

Este nuevo incremento en el valor de los combustibles es el quinto aumento consecutivo en esta materia, y con esto la gasolina de 93 octanos superaría, en promedio, los $1.500 en la región Metropolitana, mientras que la de 97 octanos pasaría los $1.600.

Cuánto subio la bencina este jueves

Según dió a conocer la entidad, la variación estimada de los precios a partir de este jueves es:

Gasolina de 93 y 97 octanos: +41,3 pesos por litro.

de 93 y 97 octanos: +41,3 pesos por litro. Kerosene : +24,8 pesos por litro.

: +24,8 pesos por litro. Diésel : +91,5 pesos por litro.

: +91,5 pesos por litro. GLP de uso vehicular: + 13,9 pesos por litro.





Dónde encontrar la bencina más barata

El sitio web Bencina en Línea te muestra cuáles son los precios de los combustibles en cada estación de servicio del país, permitiéndote buscar la más económica en tu sector.

Para encontrar la bencinera con mejores precios, podrás filtrar en este mapa la dirección en donde estas buscando, así como también la empresa de tu preferencia y si necesitas asistido o autoservicio.

Haz click en la imagen de aquí abajo para acceder al mapa de Bencina en Línea: