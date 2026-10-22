Menor de 17 años fue asesinado a disparos tras partido de fútbol en Lo Barnechea

El hecho ocurrió durante esta madruga en el Cerro 18, donde llegó un grupo a compartir tras un partido. El menor fue trasladado por sus propios familiares a un recinto asistencial.

Un adolescente de 17 años murió tras ser baleado en la comuna de Lo Barnechea, luego de asistir a un partido de fútbol.

El hecho ocurrió la madrugada de este jueves en el sector del Cerro 18 donde, de acuerdo con los antecedentes preliminares, el joven habría participado en una reunión con compañeros para celebrar después de un partido de fútbol.

Sin embargo, cuando se retiró del lugar y caminaba en dirección a su domicilio, fue interceptado por uno o más sujetos que efectuaron disparos en su contra .





Tras el ataque, los familiares del joven lo trasladaron hasta un servivio de atención (SAPU) y posteriormente fue derivado a una clínica de la misma comuna, donde se constató su fallecimiento.

¿Qué se sabe del ataque a adolescente en Lo Barnechea?

Según indicaron desde la Fiscalía ECOH, “a lo menos un sujeto, premunido de un arma de fuego, efectúa disparos en su contra, impactándole uno de estos en la reacción toráxica, impacto que finalmente le causa la muerte”.

Por ahora, se desconoce la identidad de los responsables y las circunstancias exactas en que ocurrió el homicidio. Tampoco se ha establecido si el autor o los autores se movilizaban a pie o en un vehículo.

La investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), junto con el Laboratorio de Criminalística de la institución, bajo la dirección del equipo ECOH de la Fiscalía.