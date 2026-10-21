Dramático momento tuvo final feliz: Rescatado de aluvión viajaba con una chanchita de solo tres días
Un aluvión en el sector Las Cañas, región de Coquimbo, provocó que un conductor quedara atrapado en medio de la crecida del caudal de la quebrada. El rescatado, un criancero llamado Juan Araya, afirmó que venía de Canela y se dirigía a su casa cuando lo alcanzó el agua. El hombre no iba solo en la camioneta, ya que tenía una chanchita de solo tres días, animal que también pudo ser sacado del vehículo.