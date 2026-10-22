22/ 10/ 2026 07:41

Dos detenidos tras millonario robo a camión de carne en Los Andes: conductor fue abandonado en Lo Espejo

Carabineros detuvo a dos delincuentes tras el asalto a un camión que transportaba carne desde Paraguay, avaluada en más de 200 millones de pesos. El conductor, de nacionalidad paraguaya, fue intimidado por tres sujetos armados a la altura de Los Andes y posteriormente abandonado en la comuna de Lo Espejo, donde transeúntes lo auxiliaron para hacer la denuncia. El operativo culminó en Lampa y permitió recuperar la carga y el camión, además de arrestar a dos chilenos que incumplían arresto domiciliario nocturno. La institución continúa con las diligencias para ubicar al tercer asaltante involucrado