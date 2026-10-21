“No nací para esto”: Arenita “colapsó con la maternidad” en Dinamarca y recibió apoyo de Cony Capelli

Natalia Rodríguez publicó un video en el que abordó las dificultades que ha enfrentado durante la crianza de su hija en el país nórdico. “Colapsé con la maternidad”, sinceró.

Natalia Rodríguez, conocida popularmente como Arenita, publicó un conmovedor desahogo en su cuenta de Instagram, donde abordó las dificultades que ha enfrentado criando y educando a su hija en Dinamarca.

Mediante un extenso video en el que se mostró toda su emoción y vulnerabilidad, reconoció que “colapsó con la maternidad” y que nada le “quita de la cabeza” que “no sirve como mamá, no nací para esto”.

El episodio ocurrió luego que fuera a dejar a su retoña al jardín. Al llegar a casa, contó, comenzó a llorar tras reflexionar que ve en ella reflejadas muchas cosas de cuando era una niña.

“Mi hija es superdespierta, superhiperactiva, un terremotito, es muy curiosa“, comenzó explicando, para luego admitir que “cuando yo era niña era muy inquieta, me costaba mucho escuchar, poner atención y respetar a autoridades”.

Fue en eso que mencionó uno de los principales detonantes: los gritos de su hija. “Grita y llora cuando no consigue lo que quiere, muchas veces termino cediendo. (…) Te juro que me dan ganas de explotar“, sinceró.





Profesoras tratan a su hija de “mujer enojona”

Más adelante abordó las diferencias culturales entre Chile y el país nórdico pues, según dijo, “los niños daneses no se mueven”: “Son momias, son estatuas, están todos así sentados”, describió.

Por lo mismo, Rodríguez cuestionó que para “encajar en una sociedad tan perfecta como la danesa siento que hay que ser igual que ellos, callados, piola y bien educados“.

Finalmente, la exintegrante de Yingo mencionó un episodio que recientemente vivió con una profesora de la pequeña: “Le dicen que es un skrap demente, que significa una mujer enojona, de carácter y opinión fuerte“.

“Para mí es algo positivo ahora que voy a cumplir 40 años”, admitió, “pero crecer escuchando cosas, que te reten siempre, que siempre que tú eres el problema… te hace sentir diferente y me refleja mucho mi propia mi propia infancia“, concluyó.

Cony Capelli y Vale Roth comentaron en apoyo

Figuras como Cony Capelli empatizaron con la influencer y dejaron muestras de apoyo y cariño en los comentarios de la publicación. “Aww, te entiendo, hermosa”, escribió.

“Está bien no sentirse bien. Tranquila, busca asesoramiento y quizás eso que la hace diferente hoy, mañana la hará grandiosa“, manifestó en la red social.

También se sumó Valentina Roth, quien expresó: “Te entiendo 100000%, la Anto también es una niña con hipersensibilidad y uffff, es muyyyyy difícil, tkm”.