Ante nuevo sistema frontal: ¿Cuáles son las señales que pueden indicar riesgo de aluvión?

Senapred compartió una serie de recomendaciones a fin de poder detectar si en alguna zona existe riesgo de aluvión.

Este martes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) compartió un instructivo para detectar un posible aluvión.

Todo esto en medio de la llegada de un nuevo sistema frontal que durante este martes se prevé que dejará hasta 40 mm de aguas lluvias en la Región Metropolitana.





¿Cuáles son las señales que pueden indicar riesgo de aluvión?

Al respecto, a través de su cuenta de X, enumeraron las siguientes señales a considerar:

Lluvia fuerte y sostenida, mayor a lo habitual.

Temperatura más alta de lo normal en la zona de la cordillera.

Aumento de turbiedad del agua en ríos y esteros.

Fuerte ruido de fondo, que se asemeja a muchos camiones acercándose a un mismo lugar.

Finalmente, es importante recordar que todas las comunas de la Región Metropolitana se encuentran con alerta roja debido a este evento meteorológico.

Revisa la publicación de X: