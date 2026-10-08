Arenita deslumbró en redes: Natalia Rodríguez mostró el antes y después tras radical transformación física

La exYingo compartió imágenes del proceso que inició en julio pasado, cuando no se sentía cómoda con su físico y decidió hacer cambios de rutina en su alimentación y ejercicio.

Natalia Rodríguez, también conocida como “Arenita”, mostró en sus redes sociales el importante cambio físico que logró en las últimas semanas.

La exintegrante de Yingo reapareció en su perfil de Instagram con un renovado aspecto y reveló que hace casi tres meses decidió iniciar con este proceso.

Según contó, el 18 de julio pasado decidió hacer un cambio y se asesoró para realizar un plan de alimentación y entrenamiento para bajar de peso .





“Así estaba el 18 de julio, cuando dije ‘ya basta, no me siento cómoda así'”, comentó, mostrando una foto de su abdomen.

En ese momento pidió ayuda a una entrenadora y quien “me hizo la rutina de ejercicios y la dieta. Los buenos datos se comparten”.

“Lo que más puedo destacar es que no me he muerto de hambre como otras veces. Estoy feliz porque voy por buen camino“, expresó Natalia Rodríguez.

El antes y después de Natalia Rodríguez