Temblor hoy 24 de noviembre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos
Revisa los movimientos sísmicos registrados este martes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.
Este martes 24 de noviembre se han registrado distintos temblores en Chile y zonas cercanas, según el reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN).
Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, que provoca sismos de diversa magnitud.
A continuación, revisa el detalle de los temblores registrados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.
Temblor hoy, martes 24 de noviembre, en Chile
Magnitud: 4.0
Hora: 05:48 horas.
Epicentro: 19 km al noroeste de Punitaqui, región de Coquimbo.
Profundidad: 43 km.
Magnitud: 3.9
Hora: 03:14 horas.
Epicentro: 40 km al noroeste de Toltén, región de La Araucanía.
Profundidad: 31 km.
Magnitud: 3.6
Hora: 02:57 horas.
Epicentro: 116 km al sureste de Paihuano, región de Coquimbo.
Profundidad: 128 km.
Magnitud: 3.6
Hora: 02:16 horas.
Epicentro: 15 km al este de Punta de Choros, región de Coquimbo.
Profundidad: 71 km.