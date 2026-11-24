Revisa los movimientos sísmicos registrados este martes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este martes 24 de noviembre se han registrado distintos temblores en Chile y zonas cercanas, según el reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, que provoca sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores registrados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Temblor hoy, martes 24 de noviembre, en Chile

Magnitud: 4.0

Hora: 05:48 horas.

Epicentro: 19 km al noroeste de Punitaqui, región de Coquimbo.

Profundidad: 43 km.

Magnitud: 3.9

Hora: 03:14 horas.

Epicentro: 40 km al noroeste de Toltén, región de La Araucanía.

Profundidad: 31 km.

Magnitud: 3.6

Hora: 02:57 horas.

Epicentro: 116 km al sureste de Paihuano, región de Coquimbo.

Profundidad: 128 km.

Magnitud: 3.6

Hora: 02:16 horas.

Epicentro: 15 km al este de Punta de Choros, región de Coquimbo.

Profundidad: 71 km.