Último día para revisar los resultados del Admisión Escolar 2027: cómo aceptar el cupo y asegurar la matrícula

Para completar el trámite debes definir si aceptan o rechazan el cupo para posteriormente continuar con la formalización de la matrícula.

Las familias que participaron en el proceso de Admisión Escolar 2027 deben revisar el establecimiento asignado y completar el trámite dentro del plazo establecido.

Para conocer el resultado, deben ingresar a la plataforma oficial del Sistema de Admisión Escolar (SAE), donde podrán consultar la asignación y definir si aceptan o rechazan el cupo, según las alternativas disponibles.





¿Hasta cuándo se puede aceptar el cupo del SAE 2027?

El plazo para responder los resultados del Sistema de Admisión Escolar (SAE) vence este miércoles 21 de octubre a las 14:00 horas . Hasta ese momento, las familias podrán aceptar el establecimiento asignado, aceptar y activar la lista de espera o rechazar el resultado.

La decisión se debe realizar en la plataforma oficial del SAE. Además, los apoderados pueden modificar su respuesta las veces que quieran dentro del plazo, siempre que vuelvan a ingresar al sistema y descarguen el comprobante actualizado.

Cabe recordar que en esta instancia aceptar el cupo en la plataforma no significa que la matrícula esté formalizada.

Para asegurar la vacante, debes completar el trámite directamente en el establecimiento entre el 9 y el 22 de diciembre de 2026, salvo en las regiones de Aysén y Magallanes, donde el plazo se extiende hasta el 29 de diciembre.

¿Cómo revisar los resultados del SAE 2027?

Para conocer el establecimiento al que fue asignado el estudiante, debes seguir estos pasos:

Ingresa al sitio oficial de www.sistemadeadmisionescolar.cl

Inicia sesión

Consulta los resultados

Confirma tu decisión

Descarga el comprobante

Pasos a seguir tras aceptar el cupo

Una vez aceptado el establecimiento asignado por el Sistema de Admisión Escolar (SAE), las familias deben seguir estos pasos para completar el proceso de admisión para el año escolar 2027:

Guarda el comprobante

Espera el período de matrícula

Completa la matrícula en establecimiento asignado

Si activaste la lista de espera, revisa los resultados entre el 28 y 29 de octubre

Reúne los documentos para la matrícula

Calendario del SAE 2027

Estas son las principales fechas que deben tener en cuenta las familias durante el proceso de Admisión Escolar 2027: