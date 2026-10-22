Tres comunas de la región del Biobío anuncian suspensión de clases este jueves por sistema frontal

La medida regirá esta jornada para todos los establecimientos educacionales de las comunas de Talcahuano, Hualpen y Penco.

Las comunas de Talcahuano, Hualpen y Penco informaron la suspensión de clases para este jueves 22 de octubre producto del intenso sistema frontal que afecta a la región del Biobío.

La medida regirá para todos los establecimientos educacionales municipales, incluyendo escuelas, liceos y jardines infantiles.

“El Administrador Provisional Talcahuano determinó la suspensión de clases en todos sus establecimientos (públicos) para este jueves 22 de octubre”, dijeron desde la municipalidad de Talcahuano.

A su vez, en esta comuna, aclararon que los “equipos directivos deberán habilitar turnos éticos ante la eventualidad que niñas y niños requieran atención“.

Vale recordar que una intensa tormenta eléctrica con fuertes lluvias se registra esta mañana en el Gran Concepción, lo que ha generado anegamientos en varios puntos de la zona.

Las autoridades han llamado a mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer eventuales actualizaciones sobre el funcionamiento de los establecimientos educacionales.