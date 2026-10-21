Impulsan nueva campaña contra el cáncer de mama en jóvenes: diagnósticos en menores de 45 aumentaron 11%

El estudio busca detectar la aparición temprana del cáncer de mama para avanzar en la predicción del riesgo, prevención y tratamiento.

The Estéé Lauder Companies impulsó nuevamente una campaña contra el cáncer de mama durante el mes de octubre, con el lanzamiento de la Iniciativa Mundial de Investigación sobre el Cáncer de Mama en Mujeres Jóvenes.

La compañía de belleza busca desarrollar distintas actividades que generen conciencia, promuevan la información y contribuyan a la investigación de la enfermedad.

Entre 2012 y 2022, los diagnósticos de cáncer de mama entre mujeres menores de 45 años aumentaron un 11%, mientras que se estima que apenas el 0,6% de los fondos destinados a investigación sobre la enfermedad desde 2020 se ha enfocado en mujeres jóvenes.

Nueva campaña contra el cáncer de mama

Para esta iniciativa, The Estée Lauder Companies junto a la Breast Cancer Research Foundation, fundación creada por Evelyn H. Lauder en 1993, aportarán 15 millones de dólares.

Asimismo, reunirán a distintos científicos para estudiar la biología del cáncer de mama de aparición temprana , y avanzar en el conocimiento sobre predicción del riesgo, prevención, detección temprana y tratamiento.

Entre las actividades que se contemplaron para visibilizar la causa durante el mes de octubre están:

Campeonato de golf solidario: fondos serán destinados a una fundación

fondos serán destinados a una fundación Festival de canotaje protagonizado por mujeres chilenas que han tenido o tienen cáncer de mama (entre el 23 y 25 de octubre).

La campaña contra el cáncer de mama de The Estée Lauder Companies

Desde 1992, año en que The Estée Lauder Companies lanzó su primera campaña impulsando los espacios de conversación sobre el cáncer de mama, la organización ha comprometido más de 182 millones de dólares.

Este monto ha sido destinado para investigación, educación y servicios médicos relacionados a la enfermedad alrededor del mundo.

Además, más de 146 millones han financiado la investigación a través de la Breast Cancer Research Foundation, lo que continúa transformando las posibilidades de detección y tratamiento.

Actualmente, el 92% de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama sobreviven al menos cinco años, mientras que, durante los últimos 30 años, las muertes por cáncer de mama han disminuido un 44% y las opciones de tratamientos dirigidos han pasado de una en 1993 a más de 30 en la actualidad.