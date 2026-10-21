“El día que le hablé por Instagram”: Álvaro Ballero y Valentina Schnitzer sorprenden en redes con tatuaje de parejas

El chico reality tatuó todo su antebrazo no solo para declarar su amor, sino también como un método de protección hacia dicho vínculo.

Durante la noche de este martes, Álvaro Ballero sorprendió en redes al mostrar que él y su pareja, Valentina Schnitzer, se hicieron un tatuaje en conjunto.

Mientras que él tatuó todo su antebrazo, ambos tienen el mismo diseño en uno de los dedos de la mano e impactaron con el significado.





¿Qué se tatuó Álvaro Ballero y su pareja?

“Algunas cosas son permanentes”, dice el video que publicó Álvaro en su cuenta de Instagram, donde se muestra abrazando y besando a Valentina.

Tras mostrar todo el proceso, Ballero y Schnitzer mostraron un tatuaje similar a una estrella en la falange media del dedo anular de la mano izquierda.

El chico reality, en cambio, añadió unas estrellas en su antebrazo junto a unos símbolos egipcios y ambos posaron mostrando sus manos entrelazadas para mostrar los tatuajes.

Álvaro también explicó el significado del diseño en su brazo: “Representa la constelación del día en que le hablé por Instagram y una cruz egipcia para la protección”.

“Que todo fluya y nada influya”, “¡Ay! el amor”, “Fue algo sutil, delicado y lindo”, “Ella es luz en tu oscuridad, se nota que ambos brillan juntos” y “Bella pareja”, son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en la publicación.

Revisa las publicaciones de Instagram: