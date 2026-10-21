Más de 90 pesos por litro en el diésel: confirman fuerte alza en el precio de los combustibles
Los nuevos precios regirán en todo el país a partir de este jueves 22 de octubre.
A través del informe semanal de Enap (Empresa Nacional del Petróleo), se confirmó una nueva alza en los combustibles, que regirá a partir de este jueves 22 de octubre.
El diésel será el que sufrirá mayor aumento de su precio con más de 90 pesos por litro.
Nueva alza en los combustibles
La variación estimada de los precios a partir de este jueves será de:
- +41,3 pesos por litro en la gasolina de 93 y 97 octanos.
- +24,8 pesos por litro en el kerosene
- +91,5 pesos por litro en el diésel
- + 13,9 pesos por litro en el GLP de uso vehicular