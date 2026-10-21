¿Es el uniforme de las parvularias? el particular video que publicó Manuel “Chino” Orellana desde el Cajón del Maipo

Orellana volvió al lugar, donde su camioneta permanece enterrada en la nieve, pero en menor cantidad.

Este miércoles, Manuel “Chino” Orellana sorprendió en redes sociales con una particular publicación desde el Cajón del Maipo, donde fue rescatado en julio de este año.

El influencer llegó hasta el lugar donde se encuentra su camioneta, que permaneció durante meses enterrada en la nieve y ahora habría logrado entrar en ella.





¿Qué pasó con Manuel “Chino” Orellana?

A través de su cuenta de Instagram, el Chino dejó en evidencia que el vehículo todavía permanece cubierto por nieve que no se ha derretido, por lo que no ha podido sacarla del lugar.

Sin embargo, el influencer logró sacar unas bolsas con ropa, aparentemente por una ventana, mientras dice: “¡Todas mienten!”.

Quien lo graba, dice: “¿Ahí están los trajes? Muestra el delantal, po’, salimos disfrazados, muestra la mini, ahí están”.

En tanto, Manuel se pone una prenda similar a un delantal de educadora de párvulos y muestra una minifalda de cuero negra, insinuando que pertenecerían a Martina Núñez y Magdalena Retamal.

Estas mujeres, que son educadoras de párvulos, estaban junto al influencer cuando todos quedaron aislados en el Cajón del Maipo en julio de este año por una fuerte nevazón, siendo rescatados seis días después en un refugio.

Finalmente, la situación generó que el registro se viralizara con rapidez en redes sociales.

Revisa la publicación de Instagram: