“Nos están haciendo…”: Manuel “Chino” Orellana se sinceró sobre el pago de millonario rescate en el Cajón del Maipo

En julio de este año, cuando ocurrió el rescate del influencer y las dos educadoras de párvulo, se informó que el costo del operativo ascendía a $100 millones de pesos.

Este miércoles, Manuel Orellana, conocido como “El Chino”, se sinceró sobre el polémico rescate del que fue protagonista en el Cajón del Maipo el pasado 16 de julio.

El influencer también abordó la información que circulaba en ese periodo sobre el costo del rescate que tuvo que realizarse para poder sacarlos de la nieve junto a las dos mujeres con las que se encontraba.





¿Qué dijo el Chino Orellana?

Para rescatar al influencer, quien se encontraba con Martina Núñez y Magdalena Retamal, se desplegaron una serie de equipos de emergencia.

Carabineros, Bomberos, Ejército de Chile, equipos de salud, organismos de emergencia y PDI llegaron hasta el Cajón del Maipo para lograr rescatarlos con vida.

El influencer y las educadoras de párvulo estuvieron en un refugio durante 6 días en pleno sistema frontal y su rescate estaba avaluado en $100 millones de pesos. En ese periodo se indicó que ellos tendrían que pagarlo.

En ese contexto, en conversación con Página 7, Orellana señaló: “Fue una diligencia de Carabineros en ese momento y por eso nos están haciendo pagar a nosotros, como somos transeúntes”.

En esa misma línea explicó que tras el rescate “tuvimos que cancelar una multa, la cual se le tomó a los tres, tanto a Martina, Magdalena y a mí”.

“No voy a decir el monto, pero nos tomaron la infracción, pues teníamos que pagarla”, indicó el Chino.

Finalmente, confesó que todavía se trata de un trámite en curso, dado que “estamos en el procedimiento para ponernos al día”.