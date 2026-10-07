“Están sin trabajo y pasando por…”: El Chino revela presente de tías del jardín tras Cajón del Maipo

Según comentó “El Chino”, Martina Núñez y Magdalena Retamal atraviesan una compleja situación laboral y psicológica tras el mediático rescate de julio pasado.

Manuel Orellana, mejor conocido como El Chino, dio a conocer el complejo presente que atraviesan las tías del jardín con las que se protagonizó en rescate en julio pasado en el Cajón del Maipo.

Luego del mediático operativo, el hombre realizó varios eventos y emprendimientos a través de redes sociales.

Sin embargo, Martina Núñez (21) y Magdalena Retamal (31) no corrieron con la misma suerte y hoy en día su situación sería bastante completa.

Difícil presente de las tías del jardín

El Chino contó que la experiencia tuvo consecuencias importantes para las educadoras, quienes actualmente se encuentran sin trabajo y estarían recibiendo tratamiento psicológico .

“Ellas están sin trabajo, están pasando por una situación psicológica, mental. Por su trabajo, pero igual están bien”, aseguró Orellana en conversación con Página 7.

Según explicó, las mujeres enfrentarían las consecuencias de lo ocurrido y se encuentran bajo atención profesional para sobrellevar la situación.

“Pero sí están ahora con un problema psicológico, están pasando por un tratamiento”, agregó.

Pese al tiempo transcurrido desde el rescate, Orellana afirmó que continúa pendiente de las educadoras, principalmente porque todos pertenecen a la misma comuna.

“Las ubico igual, porque somos de la misma comuna, uno sabe igual de dónde son ellas, cómo están, igual siempre la gente va comunicando a las demás personas”, comentó.