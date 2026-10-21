“Me van a pedir la quiebra nuevamente”: Tonka Tomicic destapó actuar de Parived y habló sobre la demanda en su contra

La animadora confirmó que Parived no quiso salir de la propiedad, lo que generó que el banco la demandara por incumplimiento del compromiso.

Este miércoles, Tonka Tomicic habló sobre la demanda en su contra por la no restitución del departamento en Vitacura donde vivía con su exesposo Marco Antonio López.

Al respecto, la animadora confirmó que Parived no ha querido salir del lugar a pesar de haber acordado en conjunto la fecha para entregar la propiedad, generando que el banco la demandara.





¿Qué dijo Tonka Tomicic sobre la demanda en su contra?

En Radio Romántica, Tonka explicó que en 2023 se separaron y ella se fue del departamento, pero siguió pagándolo porque estaba a su nombre, hasta que quedó sin trabajo.

“Mi exmarido, Marco Antonio, se hizo cargo de esto. Ha pasado bastante tiempo y llegué a un acuerdo con el banco para devolver la propiedad y nosotros acordamos y él me dio una fecha para poder salir de la casa (…) Llegó la fecha y no salió y, por supuesto, el banco generó una demanda porque no se cumplió el compromiso”, explicó.

Tomicic aseguró que, tras volver a la televisión y tener ingresos, junto a su abogado intentaron durante meses llegar a un acuerdo con los acreedores para pagar sus deudas.

Algunos habrían resultado bien y otros no, pero hace unas semanas esto no prosperó: “Lo que significa que me van a pedir la liquidación de nuevo, o sea, en buen chileno: me van a pedir la quiebra nuevamente”, dijo Tonka.

Además, la animadora hizo un mea culpa: “Yo tuve todo y ahora lo que no tengo es una estabilidad económica, pero tengo toda la fuerza y toda la energía para salir adelante”.

Tomicic reconoció que estar acostumbrada a proveer la llevó a cerrarse emocionalmente cuando la crisis financiera comenzó, intentando a toda costa salir del problema sin perder su propiedad.

“Tampoco pedí ayuda”, comentó finalmente la animadora, reconociendo que ha trabajado en eso, por lo que hoy se apoya en su familia y también en sus amigos, quienes incluso le prestaron dinero al comienzo para poder pagar ciertas cosas.