“Me faltaron agallas, yo creo que fui cobarde”: Tonka Tomicic lanza lapidario mea culpa sobre relación con Parived
“No me cuidé, no me protegí, pero también tuve una persona que me descuidó muchísimo y tampoco me protegió”, aseguró Tonka.
Este miércoles, Tonka Tomicic sorprendió al hablar de su relación con Marco Antonio López, también conocido como Parived, e hizo un lapidario análisis.
La animadora confesó que su matrimonio hubiese terminado con o sin la existencia del Caso Relojes y expuso detalles inéditos.
¿Qué dijo Tonka Tomicic sobre su relación con Parived?
En Radio Romántica, Tonka fue consultada sobre cómo llegó a entablar una relación con Parived y ella expuso: “Tenía 26-27 años (…) Me enamoré, nos enamoramos; era una vida totalmente distinta a la que yo había tenido. Me parecían muy interesantes las conversaciones; me encanta hablar con él”.
En esa misma línea, agregó: “Yo fui muy feliz por muchos años; sería injusto decir que no. Sería injusto endosar toda la responsabilidad en otro”.
Sin embargo, Tomicic admitió que la crisis financiera que atraviesa se produjo porque “fui una muy mala administradora de los recursos y él fue un pésimo administrador de recursos”.
“Creo que tomamos malas decisiones, tomé malas decisiones en un minuto; yo creo que se gastaba mucho dinero. También lo apoyé en su proyecto minero que no funcionó y eso comenzó a generar una rueda de empezar a buscar créditos; pese a que yo ganaba mucho, gastábamos mucho”, indicó.
Sobre el quiebre matrimonial, la animadora reconoció que “Yo me hubiera separado con Caso Relojes o sin Caso Relojes porque nosotros ya estábamos en crisis (…) yo debería haber terminado mi relación mucho antes”.
Respecto de este último punto y por qué no lo hizo antes, Tonka confesó que “me faltó valor, me faltaron agallas para eso; yo creo que fui cobarde”.
“No me cuidé, no me protegí, pero también tuve una persona que me descuidó muchísimo y tampoco me protegió”, concluyó la modelo.