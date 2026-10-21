21/ 10/ 2026 16:39

“Si tiene algo que aportar…”: Nuevo vocero de Gobierno emplaza a Gabriel Boric tras asumir cargo

El presidente José Antonio Kast designó al exdiputado Gonzalo Arenas como nuevo vocero de Gobierno este miércoles. El exparlamentario asumió este rol luego de que el ministro del Interior Claudio Alvarado quedara a cargo de la cartera tras la salida de Mara Sedini. En su primera vocería, Arenas se refirió a la figura de los expresidentes y emplazó directamente a Gabriel Boric. “Debería tener un trato más deferente con sus sucesores, si tiene algo que aportar se hace hablando con las autoridades que corresponden, en el Palacio de la Moneda, dando soluciones más que simplemente críticas”, declaró.