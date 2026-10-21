Víctima habría salido caminando del auto: Fiscal entrega principal hipótesis sobre cadáver hallado en el río Mapocho

Fernando Ruiz de la Fiscalía Centro Norte entregó nuevos antecedentes del accidente a CHV Noticias. “La causa probable de fallecimiento de la víctima es ahogamiento”, señaló el persecutor.

Durante la tarde de este miércoles se revelaron nuevos antecedentes sobre el hallazgo de un cadáver en el río Mapocho, correspondiente a un conductor que sufrió un accidente horas antes.

En conversación con CHV Noticias, el fiscal Fernando Ruiz de la Fiscalía Centro Norte, dio a conocer la principal hipótesis que se maneja.

Fiscal entrega principal hipótesis sobre cadáver hallado en el río Mapocho

Primero, el persecutor descartó “la participación de terceros, Labocar realizó el examen al cuerpo y no presenta lesiones balísticas o cortopunzantes”.

Según Ruiz, “el vehículo se volcó y el conductor probablemente salió por su propio pie desorientado y cayó hacia la ribera del río”.

“Las circunstancias por las que perdió el control, sería el exceso de velocidad“, añadió el fiscal.





Asimismo, Ruiz indicó que la “causa probable de fallecimiento de la víctima es ahogamiento, presenta signos característicos de inmersión”.

“No son compatibles con una proyección del cuerpo“, aclaró sobre una de las teorías que tomó fuerza durante esta jornada.

De acuerdo con el fiscal, el vehículo fue encontrado a 30 metros de distancia de las aguas del río Mapocho.

En tanto, la víctima fue arrastrada por aproximadamente 700 metros hasta donde fue encontrada, específicamente en el kilómetro 21,3 de la Costanera Norte.

Mientras el Ministerio Público investiga el caso, en el lugar de los hechos trabaja personal de la SIAT, Labocar y el OS9 de Carabineros.