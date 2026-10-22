Hombre muere baleado por Carabineros durante procedimiento por VIF en Tirúa

Según antecedentes preliminares, el hecho ocurrió cerca de las 06:00 horas en la ruta P-704, en el exterior de la posta de Ranquilhue, luego de que personal del retén Quidico recibiera una denuncia por violencia intrafamiliar.

Un hombre murió la mañana de este jueves tras recibir cinco disparos efectuados por un funcionario de Carabineros durante un procedimiento por violencia intrafamiliar (VIF) en la localidad de Ranquilhue, comuna de Tirúa, región del Biobío.

Según antecedentes preliminares, el hecho ocurrió cerca de las 06:00 horas en la ruta P-704, en el exterior de la posta de Ranquilhue, luego de que personal del retén Quidico recibiera una denuncia por VIF.

De acuerdo a la información policial, el hombre habría amenazado a su hijo con un hacha . Además, registraba dos denuncias previas por violencia intrafamiliar.





La versión preliminar de Carabineros

Carabineros informó a CHV Noticias que, al llegar al lugar, los funcionarios se encontraron con el hombre, quien los habría enfrentado portando cuchillos en sus manos.

Los funcionarios policiales le solicitaron que depusiera su actitud y soltara las armas blancas, pero el hombre no habría accedido. Ante lo que la institución describió como una “amenaza de ataque contra su integridad física”, uno de los funcionarios utilizó su arma de servicio .

El hombre recibió cinco disparos y falleció. Los antecedentes corresponden a la versión preliminar de Carabineros, por lo que las circunstancias del hecho deberán ser esclarecidas mediante la investigación correspondiente.