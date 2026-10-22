22/ 10/ 2026 10:57

Retoman búsqueda de tercera víctima de avalancha en Portillo: dron submarino descenderá hasta 300 metros

Equipos de rescate retomaron este jueves las labores de búsqueda de un montañista desaparecido tras una avalancha ocurrida en el sector de Portillo, cerca del centro de esquí y de la Laguna del Inca, en la provincia de Los Andes. El accidente afectó a un grupo de siete excursionistas chilenos, dejando a dos personas fallecidas cuyos cuerpos ya fueron recuperados: Magdalena Acuña y Rodrigo Peña.