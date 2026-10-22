$66.834 por cobrar: Cuáles familias beneficiarias deben retirar este bono en noviembre o pierden el dinero

Revisa a continuación si tienes pendiente de cobrar el ex Bono Marzo y las fechas clave para saber hasta cuándo puedes adquirir el dinero.

En marzo de este año se entregó el Aporte Familiar Permanente, beneficio también conocido como el exBono Marzo, sin embargo, este aporte de $66.834 por carga familiar tiene fecha de vencimiento y esta comienza a regir ahora en noviembre.

Si bien para muchos beneficiarios el pago es automático, algunos deben cobrárselo vía online o presencialmente en una oficina bancaria, por lo que podrías no saber que obtuviste este dinero y solo permanece disponible por nueve meses desde que se emitió el documento.

Hasta cuándo pueden retirar los $66.834 por carga familiar

Según da a conocer la entidad, el ex Bono Marzo se pagaba en tres tramos, por lo que existen tres fechas para cobrar el dinero. Estas son:

Si se emitió el 16 de febrero: Vence el 16 de noviembre .

. Si se emitió el pago el 2 de marzo: Vence el 2 de diciembre .

. Si se emitió el pago el 16 de marzo: Vence el 16 de diciembre.





Cómo revisar si tienes pendiente el Aporte Familiar Permanente

Para consultar si tienes pendiente este bono debes ingresar al sitio web de ChileAtiende, o haciendo clic aquí, y digitar tu fecha de nacimiento junto a tu RUT.

Cabe destacar que en esta página no solo verás si tienes por cobrar el Aporte Familiar Permanente, sino que también te aparecerán todos los beneficios del Instituto de Previsión Social a los que puedes acceder.