Gönül tiene a Volkan en la mira y Asya debe lidiar con una compleja misión | Capítulo 68 | Traicionada

En este nuevo capítulo de Traicionada: Historia de un engaño, Asya se acercará a Nil para descubrir qué es lo que la tiene tan acomplejada, enterándose así de la situación en la que se encuentra Selçuk.

Además, la doctora intenta ayudar a un paciente que padece amnesia tras un accidente, pero hay pistas de su pasado que podrían dar un giro a su realidad.

Por su parte, Volkan se esfuerza en restaurar su relación con su hijo Ali, sin saber que Gönül le está preparando una trampa para que no se aleje de Derin.

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