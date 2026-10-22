Por secuestro calificado y torturas: ministro Rabat confirma que se redujeron dos condenas a internos de Punta Peuco

Todo esto se suma a la controversia que generó la reducción de condena a 56 autores de delitos sexuales contra menores de edad.

Este jueves, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, confirmó que se firmaron dos decretos para reducir penas a dos internos de Punta Peuco.

Uno de ellos está cumpliendo condena por secuestro calificado y el otro por torturas, y la medida se suma a la controversia generada por la reducción de pena para 56 autores de delitos sexuales contra menores de edad.





Lo que se sabe tras las rebajas de condena

La información fue dada a conocer inicialmente por BioBioChile, quienes explicaron que en total fueron tres decretos los que se firmaron, dos por secuestro calificado y uno por torturas.

Pero los documentos no reflejan dónde está cumpliendo condena uno de los que fueron encarcelados por secuestro calificado, por lo que no se puede asegurar que esté en el mismo recinto penitenciario.

Los otros dos están en el Centro de Detención Preventiva de Til Til, conocido como Punta Peuco, donde se ha albergado a personas que fueron condenadas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.

El oficio tampoco individualiza a las personas que resultaron beneficiadas ni tampoco transparenta sus causas.

Ministro Rabat confirma rebaja de condena a internos de Punta Peuco

Tras la publicación del citado medio, el ministro Fernando Rabat conversó con T13 Radio y confirmó las rebajas de sentencia para dos internos de Punta Peuco.

“Es cierto, Ramón (Ulloa), y de la misma manera se dieron estos beneficios en los últimos 20 años en gobiernos de distintos signos políticos porque se aplica la ley y hay casos en cada uno de los gobiernos”, señaló Rabat.

Además, el titular de la cartera agregó que “si mi memoria no falla, creo que solamente en el gobierno de Boric se rechazaron absolutamente todos y fueron luego revertidas esas situaciones por sentencia de la Corte Suprema en al menos cuatro casos”.

Por otra parte, explicó: “Pero los demás gobiernos, en los últimos 20 años, se otorgaron beneficios a militares porque así lo establece la ley. Se utilizó el mismo criterio”.