Granizada pilló a Naya Fácil en cerro San Cristóbal: Grabó desesperado escape con su pareja

A través de Instagram, la influencer compartió una serie de registros que muestran cómo intentó escapar de las intensas lluvias mientras corría junto a su pareja.

Naya Fácil fue una de las personas sorprendidas por la intensa tormenta que afectó este martes a la Región Metropolitana y que dejó diversos registros en redes sociales.

La influencer se encontraba en pleno cerro San Cristóbal cuando comenzó una fuerte caída de granizos.

A través de su cuenta de Instagram, compartió una serie de videos que muestran cómo intentó escapar de la granizada mientras corría junto a su pareja, buscando protegerse de las intensas precipitaciones que afectaban al sector.





En los registros, se observa a la joven corriendo en medio de la caída de granizos hasta llegar a la zona de estacionamientos, donde se encontraba su vehículo. “¡Así está Santiago de Chile en estos momentos”, gritó en una de las historias.

Una vez al interior de su auto, Naya afirmó que “no saben cómo tenemos los zapatos de mojados. Estamos congeladísimos (…) Nunca habíamos vivido algo así “.

“Más encima yo dije hoy día ‘me voy a retirar de las redes’ y esto pasa”, señaló la creadora de contenidos respecto a su decisión de dejar las redes sociales ante las críticas.

El episodio ocurrió en medio del intenso temporal que sorprendió a Santiago durante la tarde, provocando calles anegadas, caída de granizos y fuertes ráfagas de viento en distintos puntos de la capital.