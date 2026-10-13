Mujer fue arrastrada por fuerte corriente en Irarrázaval: Bombero se lanzó al agua para rescatarla

El intenso temporal que afecta a la región Metropolitana provocó una compleja situación en la comuna de Ñuñoa, donde peatones fueron arrastrados por la fuerza del agua en las calles.

Una preocupante situación se registró la tarde de este martes en la comuna de Ñuñoa, en medio de las intensas lluvias y la caída de granizos que afectan a distintos sectores de la región Metropolitana.

Un video captado en el sector de Irarrázaval con Julio Prado muestra cómo la calle quedó completamente inundada , con una importante corriente de agua que dificultaba el desplazamiento de las personas.

En las imágenes se observa a una mujer que fue arrastrados por la fuerza del agua, avanzando varios metros por la calle junto a autos y motos que también sufrieron el mismo destino.





Incluso se aprecia como un bombero de una bencinera cercana salió a auxiliar a una de las personas afectadas para intentar atraparla antes de que siga con la corriente.

En su intento de ayuda, el hombre también cayó al agua tras perder el equilibrio, pero logró darle la mano a la mujer antes de que la fuerza del agua los lleve a ambos.