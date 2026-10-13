VIDEO | Granizada moviliza a La Moneda: Intensa lluvia obliga a cerrar patio del Palacio Presidencial

La intensa caída de granizos sorprendió a peatones en pleno centro de Santiago y dejó calles cubiertas de hielo. En el Palacio de La Moneda se dispuso el cierre preventivo del patio ante el riesgo de caída de una carpa instalada en el lugar.

La intensa tormenta que afectó este martes a distintos sectores de la Región Metropolitana también dejó impactantes registros en las inmediaciones del Palacio de La Moneda, en pleno centro de Santiago, donde la caída de granizos sorprendió a peatones y comerciantes.

En videos enviados a CHV Noticias se observa cómo los granizos golpean con fuerza un kiosco del sector, mientras la calle queda cubierta por una gran cantidad de hielo.





Ante la intensidad del fenómeno, varias personas intentaron protegerse utilizando paraguas y prendas de vestir para cubrir sus cabezas.

La emergencia también obligó a cerrar preventivamente el patio del Palacio de La Moneda , debido al riesgo de que una carpa instalada en el lugar pudiera desplomarse producto de las condiciones meteorológicas.

La medida buscó evitar eventuales accidentes mientras se desarrollaba la tormenta.