AHORA | Impactantes registros de lluvia en Providencia: Calles anegadas y afectaciones en Metro

El fenómeno meteorológico generó una rápida acumulación de agua en distintos puntos de la comuna, dejando calles anegadas y filtraciones al interior de recintos comerciales.

Una intensa tormenta acompañada de fuertes precipitaciones y caída de granizos sorprendió este martes a la zona central de la Región Metropolitana, especialmente en Providencia, donde se reportaron inundaciones en calles, centros comerciales y sectores del Metro de Santiago.

El fenómeno meteorológico generó una rápida acumulación de agua en distintos puntos de la comuna, dejando calles anegadas y filtraciones al interior de recintos comerciales.

La intensidad de las precipitaciones provocó que algunos espacios quedaran cubiertos de agua en cuestión de segundos, sorprendiendo a quienes se encontraban en el sector.





Uno de los hechos más llamativos fue el ingreso de agua a instalaciones del Metro de Santiago, específicamente en las estaciones Pedro de Valdivia y Los Leones, en medio del temporal que afectó a la capital.

A través de redes sociales, la empresa de transporte informó que la estación Pedro de Valdivia se encuentra cerrada y sin detención de trenes.

⚠️ A partir de ahora, la estación Pedro de Valdivia #L1 se encuentra cerrada y sin detención de trenes, por acumulación de agua. Seguiremos actualizando. — Metro de Santiago (@metrodesantiago) October 13, 2026

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