“Nos entristece mucho”: Temporal obliga a María José Quintanilla a tomar drástica decisión por show

A través de un video, la cantante comunicó una decisión respecto a su concierto programado para este martes en Santander Arena. “Yo lo lamento en el alma, pero considero también que tenemos que cuidarnos”, afirmó.

María José Quintanilla se alistaba este martes para dar su segundo concierto en Santander Arena. Sin embargo, a raíz de las intensas lluvias y vientos en Santiago, informó una drástica decisión en redes sociales.

A través de un video publicado en sus redes sociales, la intérprete comunicó la reprogramación del evento, explicando que la seguridad del público es su principal preocupación.

“ Nos entristece mucho como equipo , pero obviamente la tranquilidad de quienes nos siguen y de quienes van a venir esta noche es mucho más relevante que un concierto”, expresó Quintanilla.

En esa misma línea, confirmó que la presentación se trasladará al miércoles 14 de octubre. “Yo lo lamento en el alma, pero considero también que tenemos que cuidarnos”, agregó.





¿Qué pasará con el concierto de María José Quintanilla?

En la descripción de su publicación, la artista entregó más detalles sobre la reprogramación, haciendo referencia a las complejas condiciones meteorológicas.

“Estamos en un momento climático muy difícil, con alerta roja y nos vemos en la obligación de suspender el show de hoy”, señaló.

De esta manera, el concierto se realizará el miércoles 14 de octubre a las 20:00 horas en el Santander Arena, con apertura de puertas a partir de las 18:00 horas.

La cantante también confirmó que las entradas adquiridas para este martes seguirán siendo válidas para la nueva fecha. Quienes no puedan asistir podrán solicitar la devolución de su dinero a través de Punto Ticket.