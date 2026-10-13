Tornado EF-0 en Estación Central: Qué tan fuertes son sus vientos y qué daños puede causar

Eduardo Sáez, meteorólogo de CHV Noticias, explicó en qué consiste este fenómeno de características tornádicas registrado durante esta tarde en Estación Central y las consecuencias nocivas que puede causar.

Durante la jornada de este martes, producto de las intensas lluvias en la Región Metropolitana, un tornado categoría EF-0 pasó por Estación Central causando estragos en el Terminal de Buses Sur.

La Dirección Meteorológica de Chile confirmó preliminarmente que se trata de un fenómeno climático asociado a nubosidad convectiva con características tornádicas.

¿Qué es un tornado EF-0?

El meteorólogo Eduardo Sáez aseguró que este evento, dentro de la escala de Fujita Mejorada (EF), es “el tornado de menor intensidad en un rango que va desde el 0 al 5”.

Según indicó el profesional, a pesar de que corresponde a un fenómeno de menor nivel, aún así no es inofensivo.





¿Qué daños puede causar este tipo de tornado?

Sáez detalla que los vientos provocados por este fenómeno pueden alcanzar velocidades entre 100 y 137 kilómetros por hora .

Esta es una potencia, precisó el meteorólogo, “suficiente para arrancar o levantar techumbres”, tal como ocurrió en el terminal.

Pese a que los primeros análisis apuntan a que podría corresponder a este tipo de tornado según la DMC, el evento aún continúa bajo investigación para precisar sus características, debido a que existe un detalle particular.

“Por mucho que los objetos giren en el aire, no basta para poder confirmar que sea un tornado”, comentó Eduardo Sáez

Finalmente, añadió que “hay que establecer que existió una circulación rotatoria conectada con la nube de tormenta y al mismo tiempo en contacto con la superficie”.