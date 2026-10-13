Rescatan a 19 personas de escuela diferencial en Ñuñoa durante lluvias: 8 niños usaban sillas de ruedas

La emergencia ocurrió en la Escuela Especial Jan Van Dijk, ubicada en calle Lo Encalada. “Se encontraba totalmente inundado”, detallaron desde Bomberos.

Un complejo operativo de rescate debió realizar Bomberos en un jardín infantil diferencial de Ñuñoa, luego de que las intensas lluvias que afectaron este martes a la Región Metropolitana provocaran graves inundaciones en distintos sectores de la comuna.

La emergencia ocurrió en la Escuela Especial Jan Van Dijk, ubicada en calle Lo Encalada, donde 19 personas permanecían al interior del establecimiento , entre ellas ocho niños que utilizaban sillas de ruedas.

El procedimiento presentó importantes dificultades debido a las condiciones del recinto y la movilidad reducida de algunos de los menores.

“Cuando llegamos, todos los niños estaban refugiados dentro de la sala. Sin embargo, el jardín se encontraba totalmente inundado “, detallaron desde Bomberos.

“Entre todos los bomberos fuimos agarrando a los niños con sus sillas de ruedas por distintas partes y a pulso los sacamos a una zona más segura, libre de agua para que pudieran ser trasladados”, agregó un vocero de la institución.

Los equipos de emergencia lograron trasladar exitosamente a las 19 personas hasta una zona segura.

Inundaciones también afectaron a edificios cercanos

La emergencia no se limitó al jardín infantil. En las inmediaciones, Bomberos también debió intervenir en edificios residenciales que sufrieron importantes inundaciones.

Uno de los inmuebles registró acumulación de agua hasta el tercer nivel subterráneo, afectando estacionamientos, vehículos y bodegas. Debido a la magnitud de la situación, se solicitó la colaboración de más unidades de Bomberos.

En otro edificio de calle Lo Encalada, dos adultos mayores con movilidad reducida debieron ser rescatados luego de que su departamento, ubicado en el primer piso, se inundara con aproximadamente un metro de agua.