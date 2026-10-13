13/ 10/ 2026 20:00

Auto quedó prácticamente sumergido en Ñuñoa: Captan alarmante inundación en paso bajo nivel

Las intensas lluvias y granizadas que afectaron este martes a la Región Metropolitana provocaron la inundación del paso bajo nivel de avenida Carlos Dittborn, a la altura de la estación Ñuble del Metro, en Ñuñoa, donde un automóvil quedó bajo el agua. El impactante registro fue compartido en redes sociales por una usuaria, quien advirtió sobre la gravedad de la situación: “Ni siquiera intenten ir porque nos costó demasiado pasar y fui en una micro, ¡el agua llega hasta la cadera!”.