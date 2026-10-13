AHORA | Estas son las estaciones de Metro cerradas por fuertes lluvias en Santiago

La empresa de transportes informó la interrupción del servicio en estaciones de la Línea 1 y Línea 2 producto de las intensas lluvias.

En horas de la tarde de este martes, Metro de Santiago informó el cierre de estaciones producto del evento meteorológico que se desarrolla en la Región Metropolitana.

De momento, dos estaciones de la Línea 1 permanecen cerradas; aunque una de ellas solo está habilitada para la salida de pasajeros.

En el caso de la Línea 2, la empresa de transportes señaló que el servicio se encuentra disponible solo en algunas estaciones que detalló a través de sus plataformas.

En desarrollo…

Revisa las estaciónes de Metro cerradas:

Debido a la acumulación de agua, se presenta la siguiente condición:

Estación Pedro de Valdivia Línea 1 : se encuentra cerrada y los trenes no realizan detenciones.

: se encuentra cerrada y los trenes no realizan detenciones. Estación Salvador Línea 1 : se encuentra cerrada para el ingreso; solo está habilitada para la salida de pasajeros.

: se encuentra cerrada para el ingreso; solo está habilitada para la salida de pasajeros. Línea 2: servicio disponible solo entre Hospital El Pino – Franklin y Los Héroes – Vespucio Norte.