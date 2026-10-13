Intensas lluvias y granizos en Santiago: Se extendería hasta la madrugada y advierten riesgo de aluviones

Allison Göhler analizó el fenómeno que afecta a la capital y adelantó que se prolongaría por, al menos, seis horas más. Por otra parte, alertó ante posibles remociones de terreno tras la gran caída de agua.

Allison Göhler analizó el sistema frontal que afecta a la región Metropolitana y que la tarde de este martes dejó fuertes granizos e intensas lluvias.

La meteoróloga de Chilevisión, de acuerdo con el reporte entregado durante la jornada por la estación meteorológica de Quinta Normal, registró un acumulado de 9,6 milímetros de lluvia en apenas tres o cuatro horas.

Pero la actividad meteorológica no se limita a Santiago. Según explicó, se trata de una línea de tormentas muy activa que se desplaza desde la región de Coquimbo hasta el Biobío, con presencia de nubes de gran desarrollo vertical que pueden provocar granizadas, chubascos intensos en cortos períodos y actividad eléctrica.

“La probabilidad hoy día de actividad eléctrica y granizo era de Coquimbo al Biobío. Y justamente, muy largo. Esta línea de tormentas muy potente se está moviendo en todas esas regiones”, comentó.

Lluvias y granizos se extienden

Respecto de la duración de las precipitaciones, granizos y tormentas eléctricas, Allison Göhler señaló que todo apuntan a que el sistema podría extenderse incluso más allá de la medianoche .

“Ambos modelos que siempre estamos monitoreando coinciden en que esto debería pasar la medianoche. Es decir, 01:00 de la mañana ya todo este sistema debería estar moviéndose hacia Argentina y entraría en su etapa de debilitamiento”, detalló.

Alerta por posibles nuevos aluviones

La situación genera especial preocupación debido a los efectos del aluvión que afectó días atrás al sector de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes.

En este contexto, la meteoróloga de Chilevisión explicó que la isoterma cero se encuentra en torno a los 2.600 metros de altura y que durante la noche podría descender hasta los 2.300 metros, valores considerados normales para esta época del año.

“Sigue siendo una isoterma cero normal, dentro del rango normal. Pero sabemos que hemos sido afectados por mucha precipitación, sobre todo concentrada en cordillera, precipitación que, lamentablemente, debido a la activación de las quebradas, a que nuestras laderas son tan empinadas, han absorbido mucha agua”, agregó.

En esa línea, Göhler expuso que la preocupación está en la cantidad de agua que ha caído, especialmente en sectores cordilleranos, y en la posibilidad de que las precipitaciones intensas en períodos breves contribuyan a la saturación e inestabilidad del terreno.

“Por lo tanto, estas lluvias, que son cortas pero intensas, también ayudan a que el terreno se vaya soltando y se generen estas remociones en masa. Es por eso que tampoco se descarta que se vuelva a generar alguna remoción, alguna aluvión, por la cantidad de agua que cae en un corto periodo”, insistió.