VIDEO | Granizos y truenos en Las Condes: Reportan tormenta eléctrica en varias comunas de la RM

La caída de granizos se registró en comunas como Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea y Providencia, entre otras. Autoridades hicieron un llamado a los conductores a transitar con precaución ante las condiciones climáticas.

Un nuevo sistema frontal está afectando a la región Metropolitana y comenzó a percibirse con fuerza durante la tarde de este martes, con la presencia de granizos en Las Condes.

Debido a las condiciones climáticas, el fenómeno también se registró en distintos puntos de la capital como Vitacura, Lo Barnechea, Macul, Providencia, La Florida, Ñuñoa y el centro de Santiago.

Asimismo, el fenómeno tuvo lugar en el centro de Santiago, en medio del avance del sistema frontal, según lo que han reportado vecinos y residentes de los sectores afectados.





Uno de los sectores donde la situación se ha manifestado con mayor intensidad es Las Condes , comuna que reportó una fuerte granizada durante la jornada.

A esto se suma la presencia de truenos que se han escuchado en distintos puntos de la capital.

🔴 URGENTE/ REGIÓN METROPOLITANA: ⛈️ Se registran Tormentas en Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea ¡Atenciòn a la Posibilidad de Nuevos Aluviones en la Precordillera y Cordillera de la RM! https://t.co/pkpFGCf7fV — El Hilo Chileno BORA LULA 🇨🇱💚🇧🇷👊 (@ElHiloCL) October 13, 2026

Preocupación en Las Condes

El episodio meteorológico mantiene en alerta a los vecinos de Las Condes, quienes todavía resienten las consecuencias del aluvión que afectó al sector días atrás, emergencia que estuvo marcada por el desplazamiento de agua y barro y el arrastre de vehículos.

En este contexto, las condiciones climáticas han motivado llamados a extremar las precauciones, especialmente entre quienes deben desplazarse por las zonas donde se han registrado granizos y precipitaciones de mayor intensidad.

En esa línea, desde la cuenta de X de Transporte Informa hicieron un llamado a los conductores a tener “alta precaución” si en el caso de que transiten por las comunas de Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea.