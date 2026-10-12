Marcelo Lagos explicó qué quebradas podrían activarse ante nuevas lluvias en la RM

El geógrafo detalló de qué depende para que una quebrada se active y provoque aluviones como el de Las Condes hace un par de días.

El geógrafo Marcelo Lagos se refirió este lunes a las quebradas de mayor riesgo que podrían activarse en la región Metropolitana durante este nuevo sisttema frontal.

Tras el aluvión en la comuna de Las Condes, los expertos analizan la posibilidad de que esto vuelva a ocurrir ante los avisos de fuertes precipitaciones en un corto periodo de tiempo para este lunes.

Qué dijo Marcelo Lagos sobre las quebradas en la RM

“Hay otras quebradas que se podrían activar en cualquier momento y provocar aluviones como los que vimos el pasado jueves”, aseguró el geógrafo en el matinal de Chilevisión, Contigo en la mañana.

En este sentido indicó que existen numerosas quebradas “que no tienen un currículum reciente de activación, pero eso no quiere decir que no puede ocurrir”, tales como la quebrada del Nido de Águila, la de San Ramón, la quebrada de Macul, entre otras.





En este sentido explicó que la quebrada Nido de Águila podría hacia las comunas de La Reina y Peñalolén, mientras que la quebrada Macul puede bajar por avenida Departamental hasta llegar a Tobalaba.

Según dio a conocer Lagos, para que cualquiera de estas quebradas afecte y genere algún tipo de aluvión, todo dependerá “de cuánta agua precipite y depende de todos los elementos que permanentemente Allison nos cuenta (…) de a qué altura esté la isoterma, depende de cuánta agua cae, en cuánto tiempo”.

En ese contexto, precisó que “el problema no son las quebradas, el problema son las construcciones que hay en zonas de riesgo de quebrada“.