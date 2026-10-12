Sistema frontal llega este lunes: Allison Göhler advierte “lluvia intensa en un corto periodo”

De acuerdo con la experta de Chilevisión, “esta condición no va a generarse solo hoy”, sino que hasta mañana y posiblemente los próximos días.

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, entregó este lunes algunos detalles sobre la lluvia que afectará a la zona centro-norte y centro-sur del país por las próximas horas.

De acuerdo la experta, se espera que en el valle caigan entre 5 y 10 milímetros de agua esta jornada, cifra que se multiplicaría en las zonas cordilleranas.

Qué dijo Allison Göhler sobre la lluvia de hoy

En las zonas costeras de Coquimbo y Valparaíso las lluvias partieron temprano este feriado, sin embargo, con el correr del días las nubes se irán moviendo hacia el interior.





En la región Metropolitana los primeros en tener precipitaciones serán las personas del sector poniente y alrededor de las 14:00 horas se expandirían al resto de la capital. “A las 5 de la tarde ya estará fuerte”, indicó Göhler, quien detalló que será “lluvia intensa en un corto periodo“.

Sobre esta baja segregada, Allison explicó que hoy se centrará entre Coquimbo y Los Ríos, mientras que mañana martes podrían llegar hasta la región de Atacama. Asimismo, se espera que las tormentas eléctricas estén presentes desde la IV a la VII región.