Tormenta se aproxima a Santiago: Algunos sectores acumularán hasta 25 mm de lluvia

El meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada, explicó que las precipitaciones podrían variar considerablemente entre distintos sectores de la capital. “Hay un día de mayor preocupación”, alertó en CHV Noticias.

La Región Metropolitana podría registrar chubascos y tormentas eléctricas este lunes 12 de octubre, debido a una baja segregada que mantendrá condiciones de inestabilidad durante los próximos días.

El meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada, explicó en CHV Noticias que las precipitaciones podrían variar considerablemente entre distintos sectores de la capital.

“Mañana (lunes) debería ser el peak de las lluvias acá en la Región Metropolitana”, señaló durante la emisión de este domingo.

¿Cuánto podría llover este lunes en Santiago?

Moncada anticipó que el centro de Santiago podría acumular hasta 15 milímetros, aunque algunos puntos de la cuenca podrían registrar cantidades superiores.

“No se descarta que en algunas zonas de la cuenca de la capital alcancemos valores de hasta 20 o incluso 25 milímetros ”, advirtió.

El meteorólogo explicó que las nubes de tormenta pueden provocar lluvias intensas en sectores específicos, mientras en otros las precipitaciones serían menores.

Incluso, estas diferencias podrían observarse dentro de una misma comuna. “En la parte sur de Ñuñoa puede estar precipitando muy fuerte y en la parte más cercana a Providencia puede estar el cielo con nubosidad parcial”, ejemplificó.





Las lluvias se concentrarían durante la tarde

De acuerdo con el pronóstico entregado por Moncada, las precipitaciones del lunes y martes se concentrarían especialmente en horas de la tarde, con posibilidad de tormentas eléctricas.

“Estas nubes de tormenta se alimentan del calor diurno”, explicó sobre las condiciones que favorecen su desarrollo.

El especialista también manifestó preocupación por el escenario del lunes, tras la emergencia registrada durante la semana en el sector oriente de Santiago.

“Mañana lunes es el día de mayor preocupación, porque va a ser una situación bien similar a la que se presentó el día jueves”, sostuvo, en referencia a las condiciones meteorológicas asociadas al aluvión en San Carlos de Apoquindo.

¿Hasta cuándo seguirían las precipitaciones?

Andrés Moncada indicó que las lluvias continuarían el martes, aunque con menor intensidad respecto del lunes. “El día martes deberían continuar, pero de manera un poquitito más débil”, adelantó.

Para el miércoles, el pronóstico contempla precipitaciones inferiores a cinco milímetros. El jueves, en tanto, se espera una mejora en las condiciones. “Por fin deberíamos dejar atrás los chubascos y ya podríamos ver un poquitito más el sol”, señaló.