¿Qué día y a qué hora será el peak de las lluvias en Santiago? Pronostican precipitaciones

El meteorólogo de CHV, Andrés Moncada, adelantó cuándo se registrarán las precipitaciones más intensas en la Región Metropolitana y qué sectores recibirán más lluvia.

Este domingo regresarán las precipitaciones a gran parte de la zona central. En una primera etapa, serán débiles, pero durante la semana se intensificarán.

De acuerdo con el meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada, las lluvias se extenderán desde los valles de la región de Coquimbo hasta la región de La Araucanía.

¿Cuándo será el peak de las lluvias en la región Metropolitana?

Según el experto, el peak de las precipitaciones en la región Metropolitana se registrará durante las tardes del lunes y martes, en las 15:00 y las 19:00.

En ese período, las lluvias podrían alcanzar los 25 milímetros, concentrados nuevamente en las comunas del sector oriente.

“La baja segregada está arrastrando el aire húmedo desde el sector argentino. Viene viento del este cargado de humedad. Eso aportará a que sean más intensas en los sectores de la precordillera”, explicó.





¿Cuánto lloverá la tarde del martes en las distintas regiones?

De acuerdo con el pronóstico, estas son las precipitaciones estimadas para la tarde del martes en distintas localidades: