Hasta 29 mm: Anuncian precipitaciones para HOY en 5 regiones del país
Este sistema frontal podría llegar junto a tormentas eléctricas, que a su vez podrían hacer que granice. Revisa a continuación las zonas que se verán afectadas.
La Dirección Meteorológica de Chile emitió un nuevo aviso, esta vez por precipitaciones normales a moderadas en un corto periodo de tiempo, fenómenos que se desarrollará este lunes 12 de octubre.
De acuerdo con la institución, este sistema frontal se debe a una inestabilidad atmosférica y afectará a sectores de cinco regiones del país: Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.
Las precipitaciones se haría presentes desde la mañana hasta la noche de hoy y podrían caer hasta 29 milímetros de agua en algunas zonas, a lo que se sumarían las tormentas eléctricas que están anunciadas para esta jornada.
Sectores en que lloverá HOY, 13 de octubre
- Coquimbo: Litoral 5-10 mm; Cordillera de la Costa 5-15 mm; Precordillera y Valles Precordilleranos 10-20 mm.
- Valparaíso: Precordillera y Valles Precordilleranos 10-20 mm.
- Metropolitana: Valle 10-24 mm; Precordillera 10-24 mm.
- O’Higgins: Valle 10-24 mm; Precordillera 10-29 mm.
- Maule: Valle 10-15 mm; Precordillera 10-20 mm.
Respecto a las tormentas eléctricas que llegarían este lunes y se mantendría hasta el día martes, afectarían desde Coquimbo hasta el Biobío e incluso podrían venir acompañadas de granizo y fuertes vientos.
Los sectores que se verían afectados por este fenómeno HOY:
Región de Coquimbo
- Lunes 12: Precordillera, Valles Precordilleranos y Cordillera.
- Martes 13: Precordillera, Valles Precordilleranos y Cordillera.
Región de Valparaíso
- Lunes 12: Litoral, Cordillera de la Costa, Precordillera, Valles Precordilleranos y Cordillera.
- Martes 13: Cordillera de la Costa, Precordillera, Valles Precordilleranos y Cordillera.
Región Metropolitana
- Lunes 12: Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.
- Martes 13: Valle, Precordillera y Cordillera.
Región de O’Higgins
- Lunes 12: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.
- Martes 13: Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.
Región del Maule
- Lunes 12: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.
- Martes 13: Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.
Región del Ñuble
- Lunes 12: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.
- Martes 13: Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.
Región del Biobío
- Lunes 12: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.
- Martes 13: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.