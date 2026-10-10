Probables granizos y fuertes vientos: Anuncian tormentas eléctricas para 8 regiones del país
Revisa a continuación las zonas que se verán afectadas por este fenómeno meteorológico y los detalles de hasta cuándo duraría.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un nuevo aviso por probables tormentas eléctricas para el resto del fin de semana largo en ocho regiones del país.
De acuerdo con la entidad meteorológica, se dará una condición sinóptica de inestabilidad atmosférica que trae la posibilidad de granizos y fuertes rachas de viento locales en sectores comprendidos entre las regiones de Atacama y el Biobío.
Este evento meteorológico llega en medio del anuncio de precipitaciones normales a moderadas, en un corto periodo de tiempo, para la tarde-noche del día lunes entre las regiones de Coquimbo y el Maule.
Regiones y sectores donde habría tormenta eléctrica
De acuerdo con el aviso de la Dirección Meteorológica, a contar de la tarde de este domingo y hasta la noche del martes 13, las zonas afectadas serán:
Región de Atacama
- Domingo 11: Litoral, Cordillera de la Costa, Pampa, Precordillera y Cordillera.
Región de Coquimbo
- Domingo 11: Precordillera, Valles Precordilleranos y Cordillera.
- Lunes 12: Precordillera, Valles Precordilleranos y Cordillera.
- Martes 13: Precordillera, Valles Precordilleranos y Cordillera.
Región de Valparaíso
- Domingo 11: Precordillera, Valles Precordilleranos y Cordillera.
- Lunes 12: Litoral, Cordillera de la Costa, Precordillera, Valles Precordilleranos y Cordillera.
- Martes 13: Cordillera de la Costa, Precordillera, Valles Precordilleranos y Cordillera.
Región Metropolitana
- Domingo 11: Valle, Precordillera y Cordillera.
- Lunes 12: Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.
- Martes 13: Valle, Precordillera y Cordillera.
Región de O’Higgins
- Domingo 11: Valle, Precordillera y Cordillera.
- Lunes 12: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.
- Martes 13: Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.
Región del Maule
- Domingo 11: Valle, Precordillera y Cordillera.
- Lunes 12: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.
- Martes 13: Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.
Región del Ñuble
- Lunes 12: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.
- Martes 13: Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.
Región del Biobío
- Lunes 12: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.
- Martes 13: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.