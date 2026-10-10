Probables granizos y fuertes vientos: Anuncian tormentas eléctricas para 8 regiones del país

Revisa a continuación las zonas que se verán afectadas por este fenómeno meteorológico y los detalles de hasta cuándo duraría.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un nuevo aviso por probables tormentas eléctricas para el resto del fin de semana largo en ocho regiones del país.

De acuerdo con la entidad meteorológica, se dará una condición sinóptica de inestabilidad atmosférica que trae la posibilidad de granizos y fuertes rachas de viento locales en sectores comprendidos entre las regiones de Atacama y el Biobío.

Este evento meteorológico llega en medio del anuncio de precipitaciones normales a moderadas, en un corto periodo de tiempo, para la tarde-noche del día lunes entre las regiones de Coquimbo y el Maule.





Regiones y sectores donde habría tormenta eléctrica

De acuerdo con el aviso de la Dirección Meteorológica, a contar de la tarde de este domingo y hasta la noche del martes 13, las zonas afectadas serán:

Región de Atacama

Domingo 11: Litoral, Cordillera de la Costa, Pampa, Precordillera y Cordillera.

Región de Coquimbo

Domingo 11 : Precordillera, Valles Precordilleranos y Cordillera.

: Precordillera, Valles Precordilleranos y Cordillera. Lunes 12 : Precordillera, Valles Precordilleranos y Cordillera.

: Precordillera, Valles Precordilleranos y Cordillera. Martes 13: Precordillera, Valles Precordilleranos y Cordillera.

Región de Valparaíso

Domingo 11 : Precordillera, Valles Precordilleranos y Cordillera.

: Precordillera, Valles Precordilleranos y Cordillera. Lunes 12 : Litoral, Cordillera de la Costa, Precordillera, Valles Precordilleranos y Cordillera.

: Litoral, Cordillera de la Costa, Precordillera, Valles Precordilleranos y Cordillera. Martes 13: Cordillera de la Costa, Precordillera, Valles Precordilleranos y Cordillera.

Región Metropolitana

Domingo 11 : Valle, Precordillera y Cordillera.

: Valle, Precordillera y Cordillera. Lunes 12 : Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.

: Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera. Martes 13: Valle, Precordillera y Cordillera.

Región de O’Higgins

Domingo 11 : Valle, Precordillera y Cordillera.

: Valle, Precordillera y Cordillera. Lunes 12 : Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.

: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera. Martes 13: Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.

Región del Maule

Domingo 11 : Valle, Precordillera y Cordillera.

: Valle, Precordillera y Cordillera. Lunes 12 : Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.

: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera. Martes 13: Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.

Región del Ñuble

Lunes 12 : Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.

: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera. Martes 13: Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.

Región del Biobío