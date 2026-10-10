Seguirán las lluvias en Santiago: Cuánto caerá y a qué hora comienzan este fin de semana largo

El meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada, explicó que este sábado 10 de octubre predominará la nubosidad, con posibles gotas aisladas hacia el oriente. Sin embargo, los chubascos más significativos se podrían registrar en las próximas jornadas.

Las lluvias volverían este fin de semana a la Región Metropolitana. Tras las intensas precipitaciones que provocaron aluviones en el sector oriente de la capital, un nuevo sistema frontal regresaría, aunque con distinta intensidad según el día y el sector.

El meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada, explicó en CHV Noticias AM que este sábado 10 de octubre predominará la nubosidad, con posibles gotas aisladas hacia el oriente de Santiago, mientras que el domingo 11 se esperan chubascos más significativos durante la tarde.

¿Cuánto lloverá el sábado y domingo en Santiago?

Según el especialista, este sábado podrían caer algunas gotas durante la tarde , principalmente en las comunas del sector oriente. Sin embargo, la acumulación sería inferior a un milímetro, mientras que en el centro de la capital se espera principalmente cielo cubierto.

Para el domingo, el pronóstico apunta a precipitaciones de mayor intensidad durante la tarde, con diferencias dentro de la cuenca de Santiago:

Centro de la capital: Cerca de 3 milímetros.

Cerca de 3 milímetros. Comunas del sector oriente: Hasta 5 milímetros.

En cuanto a las temperaturas, Moncada anticipó máximas cercanas a los 19 °C para ambos días, pese a la abundante nubosidad.





Las lluvias más intensas llegarían el lunes y martes

El especialista explicó que los modelos proyectan la formación de una baja segregada, una bolsa de aire frío que quedaría separada del sistema frontal en los niveles altos de la atmósfera.

Este fenómeno mantendría la inestabilidad en la zona central desde el domingo hasta, al menos, el miércoles.

Moncada aclaró que su formación todavía corresponde a una proyección: “Los modelos están proyectando que se va a desarrollar esta baja segregada”.

Las precipitaciones más intensas se concentrarían el lunes 12 y martes 13 de octubre , especialmente durante las tardes y hacia los valles y sectores precordilleranos.

“Podríamos acumular hasta 15 milímetros tanto el día lunes como el día martes”, indicó sobre el pronóstico para la Región Metropolitana.





El meteorólogo advirtió que estas precipitaciones podrían concentrarse en periodos breves, debido al desarrollo de nubes de tormenta: “Pueden descargar toda su potencia, toda esta lluvia en unos pocos minutos”.

Sobre el horario de mayor intensidad, explicó que estos chubascos se presentarían principalmente durante las tardes, porque las nubes de tormenta “se alimentan del calor que recibe la superficie terrestre durante el día”.

Respecto de la isoterma cero —la altura donde la temperatura alcanza los 0 °C—, indicó que se ubicaría cerca de los 2.800 metros el domingo y descendería hacia los 2.400 metros entre el lunes y miércoles.