Declaran ALERTA por lluvias y tormenta eléctrica en la región de Valparaíso

Revisa a continuación los detalles de la alerta y hasta cuándo duraría este nuevo sistema frontal.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró este sábado Alerta Temprana Preventiva para la región de Valparaíso por evento meteorológico.

Dicha alerta estará vigente a contar de la tarde de hoy y se mantendrá hasta que las condiciones lo ameriten, puesto que llegaría la lluvia y tormentas eléctricas durante varios días.





Alerta Temprana Preventiva región de Valparaíso

Respecto al evento meteorológico, las autoridades indicaron que habrán precipitaciones “normales a moderadas” en corto periodo de tiempo, debido a una inestabilidad atmosférica.

Esta lluvia afectaría a las zonas de Precordillera y valles precordilleranos durante el día lunes 12 de octubre.

Por otro lado, también se anunciaron probables tormentas eléctricas, producto a la misma condición sinóptica de la lluvia, entre la tarde del domingo y la noche del martes 13.

Este fenómeno llegaría a las zonas de: Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera.