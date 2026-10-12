Autoridades llaman a evitar el tránsito por zona afectada por aluvión ante nuevo sistema frontal en Santiago

La medida busca prevenir nuevas emergencias ante el riesgo de activación de quebradas y remociones en masa por las precipitaciones en el sector oriente de la capital.

La Delegación Presidencial Metropolitana y la Municipalidad de Las Condes hicieron un llamado a no transitar por la zona afectada por el aluvión, ante el sistema frontal que afecta a la región Metropolitana.

Esto, debido a que las precipitaciones podrían provocar la activación de quebradas y nuevas remociones en masa en el sector oriente de la capital.





Medidas preventivas recomendadas por las autoridades

Con el objetivo de resguardar la integridad y seguridad de los vecinos, las autoridades adoptaron una serie de medidas preventivas ante una posible emergencia:

No transitar vehicular ni peatonalmente entre las 13:00 y las 20:00 en la zona entre Av. La Plaza, Av. Camino El Alba, Vital Apoquindo y Quebrada Honda.

entre las 13:00 y las 20:00 en la zona entre Av. La Plaza, Av. Camino El Alba, Vital Apoquindo y Quebrada Honda. Facilitar el retiro preventivo de los trabajadores de empresas ubicadas en la zona antes de las 15:00

de empresas ubicadas en la zona antes de las 15:00 Evacuar las viviendas que sufrieron daños producto del aluvión. A las 20:00 horas se informará si las condiciones permiten el regreso de sus habitantes.

producto del aluvión. A las 20:00 horas se informará si las condiciones permiten el regreso de sus habitantes. Solicitar el retiro de los voluntarios de la zona a partir de las 13:00

Asimismo, los organismos informaron que permanecerán trabajando en la zona para monitorear la situación durante las próximas horas.