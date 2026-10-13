El cumpleaños de Ali será interrumpido por Derin | Capítulo 61 | Traicionada

En este capítulo de Traicionada: Historia de un engaño, la celebración del cumpleaños de Ali reunirá a varios personajes y será foco de grandes escándalos debido a la presencia de Derin.

Removiendo antiguas heridas del pasado, la joven esposa de Volkan ventilara el oscuro secreto familiar de Asya mientras atraviesa un momento decisivo que podría cambiar el rumbo de su historia.

Además, Bahar enfrentará sus propios desafíos tratando de mantener su relación con Melih pese a las objeciones de su familia y, sobre todo, de su hermana Gönül.

Entérate de todo lo que ocurrirá en Traicionada: Historia de un engaño y mira sus próximos episodios antes de su estreno en televisión a través de MiCHV. Los capítulos están disponibles desde las 17:00 horas en la aplicación para iPhone y Android, Smart TV y en michv.cl.